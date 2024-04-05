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Сборная Азербайджана по тамблингу выиграла чемпионат Европы!

Гимнастика
Новости
5 Апреля 2024 19:58
Сборная Азербайджана по тамблингу выиграла чемпионат Европы!

Сборная Азербайджана по тамблингу выиграла титул чемпиона Европы.

Как передает İdman.biz, на чемпионате континента в португальском Гимараэше наши гимнасты одержали победу в командном турнире. Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адыль Гаджизаде и Билал Гурбанов в споре за золото обошли Великобританию, Данию и другие страны, заняв первое место.

Таким образом, к титулу чемпионов мира в команде, добытых в прошлом году в Бирмингеме, сборная прибавила европейский титул.
Отметим, что Малкина и Алиева ждет также индивидуальный финал.

İdman.biz

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