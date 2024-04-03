Последние подиумные тренировки перед началом ЕВРО - ФОТО

Сегодня в португальском Гимараэше начнется чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнований состоится квалификация у батутистов-юниоров, а также мастеров тамблинга. Тогда как вечером состоятся командные финалы в прыжках на батуте.

Тем временем, накануне поздно вечером сборная Азербайджана завершила подиумные тренировки в преддверии чемпионата. На ЕВРО выступят 18 наших гимнастов. В зачете по батуту примут участие обладательница олимпийской лицензии Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев, юниоры Али Нифталиев, Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев, Ибрагим Мустафазаде, Шафига Гумбатова, Самира Гусейнова, Сема Джафарова.

В тамблинге выступит двукратный чемпион мира Михаил Малкин, а также Адыль Гаджизаде, Тофик Алиев, Билал Гурбанов, юниоры: Алексей Карашев, Алекпер Хади, Хатаи Гумбатов.

На ЕВРО выступят 431 гимнаст из 29-ти стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz