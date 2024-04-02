Гимнасты готовятся к Кубку мира

Команда Азербайджана по спортивной гимнастике определилась с составом на Кубок мира, который состоится 17-20 апреля в Дохе.

Как передает İdman.biz, в Катар отправятся Никита Симонов, Иван Тихонов, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев, Расул Ахмедзаде и Назанин Теймурова.

В Дохе пройдет заключительный, четвертый этап серии Кубка мира и после него определятся обладатели олимпийских лицензий по снарядам. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам общего зачета Кубка мира заработают вакансии в Париж.

Отметим, что одним из соискателей лицензии на кольцах является спортсмен сборной Азербайджана Никита Симонов.



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