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Гимнастки выступят в Софии - ФОТО

Гимнастика
Новости
2 Апреля 2024 10:29
Гимнастки выступят в Софии - ФОТО

Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие на международном турнире "Кубок Софии", который состоится 5-7 апреля в столице Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании выступят Лейли Агазаде и Камилла Сеидзаде под руководством тренера Алии Пашаевой. В судейском корпусе страна будет представлена Сабиной Гаджиевой.

Таким образом, в ближайший уик-энд наших гимнасток ждет сразу два старта, учитывая и турнир в Таллине.

В Эстонии выступят Илона Зейналова, Медина Дамирова, Алина Мамедова, юниорки Говхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова, Фидан Гурбанлы, а также команда по групповым упражнениям в составе Зейнаб Гумметовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан, Ляман Алимурадовой и Камиллы Алиевой.

İdman.biz

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