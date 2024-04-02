Азербайджанские гимнасты начинают подиумные тренировки на ЕВРО

Cборная Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу сегодня проведет подиумные тренировки на чемпионате Европы, который стартует завтра в португальском Гимараэше.

Как передает İdman.biz, на соревновании выступят 18 наших гимнастов. В зачете по батуту примут участие обладательница олимпийской лицензии Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзоев, Мехти Алиев, юниоры Али Нифталиев, Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев, Ибрагим Мустафазаде, Шафига Гумбатова, Самира Гусейнова, Сема Джафарова.

В тамблинге выступит двукратный чемпион мира Михаил Малкин, а также Адыль Гаджизаде, Тофик Алиев, Билал Гурбанов, юниоры: Алексей Карашев, Алекпер Хади, Хатаи Гумбатов.

На ЕВРО выступят 431 гимнаст из 29-ти стран.

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