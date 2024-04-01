1 Апреля 2024
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Представлена афиша Кубка Европы

Гимнастика
Новости
1 Апреля 2024 10:47
Представлена афиша Кубка Европы

Федерация гимнастики представила афишу первого Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет 3-5 мая в Баку.

Как сообщает İdman.biz, изюминка турнира заключается в том, что он пройдет по новой формуле: после квалификации многоборья 16 лучших спортсменок в финале абсолютного первенства проведут раунды на выбывание.

На участие в Кубке Европы зарегистрировались 184 спортсменки из 28-ми стран.

Турнир будет включать в себя как многоборье, так и финалы в отдельных видах. В соревновании выступят также команды по групповым упражнениям и юниорки.

İdman.biz

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