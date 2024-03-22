Зохра Агамирова выиграла чемпионат Азербайджана - ФОТО

На чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике определились победительницы и призеры в многоборье.
Как передает İdman.biz, победу в абсолютном первенстве одержала Зохра Агамирова. Серебро завоевала Камилла Сеидзаде, а бронза у Медины Дамировой.
В зачете среди юниорок первое место заняла Шамс Аганусейнова, второй стала София Мамедова, а тройку призеров замкнула Сакинаханым Исмаилзаде.
У преюниорок в многоборье победу одержала Майя Козачук, серебро выиграла Азада Атакишиева, а третье место у Елизаветы Ефремовой.
Завтра состоятся финалы в отдельных видах.
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