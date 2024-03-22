Азербайджанские гимнасты собрали урожай медалей в Алматы - ФОТО

Команда Азербайджана по тамблингу собрала урожай медалей на турнире в Алматы.

Как сообщает İdman.biz, в зачете пре-юниоров первое место занял Санан Рзазаде, а в состязаниях юниоров золото завоевал Алексей Караташев.

Серебро в активе Хатаи Гумбатова и Назима Наги, а Гусейн Асадуллаев примерил бронзу.

В общем зачете команда Азербайджана в составе Асадуллаева, Караташева, Джафарли и Рзазаде заняла первое место.

Для юниоров старт в Казахстане был этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 5-7 апреля в португальском Гимараэше.

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