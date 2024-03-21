Красота и грация чемпионата Азербайджана - ФОТО

İdman.biz представляет фоторепортаж с чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

На Национальной арене гимнастики выступают более шестидесяти спортсменок, представляющих клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб «Грация», Центр олимпийской подготовки «Кура», Олимпийский клуб «Гянджа», Зира и Сумгайыта.

Соревнование открыли преюниорки, 2011 г.р, которые выступили с двумя предметами, а затем на ковер вышли юниорки. В вечерней части программы в борьбу вступят сеньорки, а также юниорские команды по групповым упражнениям.

Чемпионат станет для участниц проверкой сил перед главными стартами сезона.

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