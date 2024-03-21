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Нурлана Мамедзаде: "Популярность художественной гимнастики в регионах продолжает расти"

Гимнастика
Новости
21 Марта 2024 14:14
Нурлана Мамедзаде: "Популярность художественной гимнастики в регионах продолжает расти"

«Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике станет хорошей проверкой для спортсменок всех возрастных категорий».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Она отметила, что художественная гимнастика активно развивается не только в Баку, но и в регионах. «Ее популярность продолжает стабильно расти, что нас очень радует. В нынешнем чемпионате выступят гимнастки различных возрастных групп, для некоторых преюниорок это первое соревнование в карьере. Участницы показывают новую программу, которую затем представят и на международной арене», - подчеркнула Н.Мамедзаде.

Генеральный секретарь Федерации добавила, что впереди Баку ожидают несколько крупных стартов по художественной гимнастике, включая апрельский Кубок мира и майский Кубок Европы. В последнем примут участие и юниорки, поэтому чемпионат страны является смотром сил перспективых граций в данной возрастной категории.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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