56 гимнасток выступят в чемпионате Азербайджана

56 участниц выступят в чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике, который стартует завтра на Национальной арене гимнастики.

Как сообщает İdman.biz, на соревнование заявились спортсменки, представляющие клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб «Грация», Центр олимпийской подготовки «Кура», Олимпийский клуб «Гянджа», Зира и Сумгайыта.

Чемпионат пройдет как в многоборье, так и в отдельных видах. Свое мастерство покажут и групповые команды.

Соревнование станет для участниц проверкой сил перед главными стартами сезона.

Ниджат Закиев

İdman.biz