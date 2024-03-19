Вафа Бакарова: "Мы рады представить шоу, посвященное Новрузу"

«Мы рады представить специальное шоу, посвященное Новрузу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила глава правления клуба «Оджаг Спорт» Вафа Бакарова.

Клуб подготовил специальное представление по случаю праздника, которое начинается в Бакинском Олимпийском комплексе. Бакарова отметила, что «Оджаг Спорт» проводит подобные празднества на постоянной основе.

«Мы провели новогоднее представление, которое совпало и с десятилетием нашего клуба. Сейчас подготовили еще одно шоу, и рады что пришло столько зрителей», - заметила Бакарова.

По ее словам, в «Оджаг Спорт» появляются и новые секции.

«Открылась секция по плаванию, хоккею и многим другим дисциплинам, не считая виды гимнастики. Мы рады, что все больше детей занимаются спортом», - заключила Бакарова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz