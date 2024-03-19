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Батутисты отправляются на Кубок мира

Гимнастика
Новости
19 Марта 2024 11:31
Батутисты отправляются на Кубок мира

22-24 марта в немецком Котбусе состоится заключительный этап Кубка мира по прыжкам на батуте в рамках олимпийской квалификации.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. На соревновании выступят Сельджан Махсудова, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев и Гусейн Аббасов.

По итогам последнего этапа Кубка мира определятся спортсмены, которые завоюют лицензии на Летние Игры в соответствии с общим зачетом серии.

Отметим, что на данный момент Махсудова идет в таблице на втором месте.

İdman.biz

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