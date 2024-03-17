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Азербайджанские гимнасты собрали урожай медалей на "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
17 Марта 2024 17:44
Азербайджанские гимнасты собрали урожай медалей на "AGF Trophy"

В Баку завершился международный турнир «AGF Trophy» по спортивной гимнастике в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании на кольцах победу отпраздновал гимнаст сборной Азербайджана Никита Симонов, а третье место занял его товарищ по команде Иван Тихонов.

В вольных упражнениях первенствовал Расул Ахмедзаде, тогда как серебро примерил Мурад Агарзаев. В опорном прыжке золото также досталось Ахмедзаде, а Тихонов оказался вторым. А коне призеры поменялись местами: Тихонов поднялся на высшую ступеньку, а Ахмедзаде финишировал следом.

В женском зачете трижды отличилась Назанин Теймурова. Она одержала победу в опором прыжке и вольных упражнениях и завоевала бронзу на разновысоких брусьях.

Отметим, что в соревновании принимают участие спортсмены из пяти стран.

У юниоров урожай медалей собрал Айдын Ализаде. Он победил в вольных упражнениях, стал вторым на кольцах, третьим на параллельных брусьях и коне.

В вольных упражнениях у девушек бронза у Хадиджи Аббасовой, а серебро в опорном прыжке у Дениз Алиевой.

У преюниоров Ильхам Салаев оформил золотой дубль, выиграв на кольцах и параллельных брусьях. На перекладине первенствовал Мохаммед Рустамзаде, а на бревне первое место заняла Альбина Алиева.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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