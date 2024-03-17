17 Марта 2024
RU

Финалы в последний день "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
17 Марта 2024 10:41
Финалы в последний день "AGF Trophy"

Сегодня на Национальной арене гимнастики пройдут финалы турнира по спортивной гимнастике «AGF Trophy».

Как передает İdman.biz, медали будут разыграны в трех возрастных группах – среди преюниоров, юниоров и сеньоров. Азербайджанские спортсмены будут представлены во всех финалах по всем возрастам.

Отметим, что накануне определились призеры в многоборье. Иван Тихонов выиграл золото, Назанин Теймурова завоевала серебро в абсолютном первенстве, а Расул Ахмедзаде – бронзу.

У юниоров бронза в активе Хадиджи Аббасзаде и Айдына Ализаде, а преюниоры Ислам Салаев и Лейла Мамедзаде стали вторыми, а Гусейн Гехраманов и Альбина Алиева – третьими.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанские гимнасты - в финалах "AGF Trophy"
16 Марта 18:19
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты - в финалах "AGF Trophy"

Азербайджанские гимнасты пробились в финалы отдельных видов по итогам второго дня международного турнира "AGF Trophy" в Баку
Азербайджан отпраздновал командную победу на "AGF Trophy"
16 Марта 17:34
Гимнастика

Азербайджан отпраздновал командную победу на "AGF Trophy"

На турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку определились победители и призеры командного первенства
Иван Тихонов стал победителем многоборья на "AGF Trophy"
16 Марта 16:00
Гимнастика

Иван Тихонов стал победителем многоборья на "AGF Trophy"

На турнире по спортивной гимнастике "AGF Trophy" в Баку разыграны первые медали
Второй день "AGF Trophy" в фотографиях
16 Марта 14:16
Гимнастика

Второй день "AGF Trophy" в фотографиях

На Национальной арене гимнастики в Баку продолжается международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy"
"Ни одна программа не выделялась так, как у Сельджан Махсудовой"
16 Марта 12:12
Гимнастика

"Ни одна программа не выделялась так, как у Сельджан Махсудовой"

"Уравновешенная и точная, азербайджанка набрала идеальную десятку за горизонтальное перемещение в финале"
Борьба за финалы и командное первенство: второй день "AGF Trophy"
16 Марта 10:31
Гимнастика

Борьба за финалы и командное первенство: второй день "AGF Trophy"

Во второй соревновательный день определятся финалисты на пяти снарядах

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"