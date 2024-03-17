Финалы в последний день "AGF Trophy"

Сегодня на Национальной арене гимнастики пройдут финалы турнира по спортивной гимнастике «AGF Trophy».

Как передает İdman.biz, медали будут разыграны в трех возрастных группах – среди преюниоров, юниоров и сеньоров. Азербайджанские спортсмены будут представлены во всех финалах по всем возрастам.

Отметим, что накануне определились призеры в многоборье. Иван Тихонов выиграл золото, Назанин Теймурова завоевала серебро в абсолютном первенстве, а Расул Ахмедзаде – бронзу.

У юниоров бронза в активе Хадиджи Аббасзаде и Айдына Ализаде, а преюниоры Ислам Салаев и Лейла Мамедзаде стали вторыми, а Гусейн Гехраманов и Альбина Алиева – третьими.

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