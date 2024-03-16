Азербайджанские гимнасты - в финалах "AGF Trophy"

Азербайджанские гимнасты пробились в финалы отдельных видов по итогам второго дня международного турнира «AGF Trophy» в Баку.

Как передает İdman.biz, у мужчин в соревнованиях на коне путевку в финал завоевали Иван Тихонов и Мурад Агарзаев. На перекладине Тихонов также попал в Топ-8 вместе с Мансумом Сафаровым.

У женщин в финалы вышли Назанин Теймурова и Дуйгу Меджизаде (вольные упражнения, бревно).

У юниоров в финал пробились Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде.

Отметим, что Тихонов занял первое место в многорье.

В турнире принимают участие 88 гимнастов из пяти стран.

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