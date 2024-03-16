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Борьба за финалы и командное первенство: второй день "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
16 Марта 2024 10:31
Борьба за финалы и командное первенство: второй день "AGF Trophy"

В Баку продолжается международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy".

Как передает İdman.biz, во второй соревновательный день определятся финалисты на пяти снарядах. Мужчины выступят в опорном прыжке, перекладине и на коне, а в женском зачете участницы покажут мастерство в вольных упражнениях и на бревне.

В вечерней части программы состоятся первые награждения. Будут определены победители и призеры командного первенства.

В первый день турнира азербайджанские гимнасты пробились во все пять финалов отдельных видов.

В соревновании принимают участие команды из пяти стран - Грузии, Украины, Казахстана и Узбекистана.

"AGF Trophy" входит в календарь Международной федерации гимнастики.

İdman.biz

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