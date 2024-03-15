Азербайджанские гимнасты вышли в финалы "AGF Trophy"

На турнире «AGF Trophy» по спортивной гимнастике в Баку завершился первый соревновательный день.
Как передает İdman.biz, по итогам квалификации на отдельных снарядах в финалы пробились по два азербайджанских спортсмена в каждом виде. В вольных упражнениях и на параллельных брусьях в Топ-8 вышли Иван Тихонов и Расул Ахмедзаде.
Тихонов также пробился и в финал на кольцах, равно как и Симонов.
У женщин на разновысоких брусьях и в опорном прыжке преуспели Назинин Теймурова и Дуйгу Меджидзаде. Обе выступят в финале.
В зачете среди юниоров Айдын Ализаде и Нихат Мурадлы преодолели квалификацию в вольных упражнениях и на параллельных брусьях. А на кольцах финал предстоит Ильхаму Салаеву и Гусейну Гехраманову.
У юниорок в финал на разновысоких брусьях и опорном прыжке вышли Дениз Алиева и Айтен Мамедова.
В зачете преюниорок Альбина Алиева и Лейла Мамедзаде пробились в финал как в опором прыжке, так и на разновысоких брусьях.
В соревновании принимают участие команды из пяти стран - Грузии, Украины, Казахстана и Узбекистана.
«AGF Trophy» входит в календарь Международной федерации гимнастики.
Ниджат Закиев
İdman.biz