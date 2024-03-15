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Азербайджанские гимнасты вышли в финалы "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
15 Марта 2024 18:21
Азербайджанские гимнасты вышли в финалы "AGF Trophy"

На турнире «AGF Trophy» по спортивной гимнастике в Баку завершился первый соревновательный день.

Как передает İdman.biz, по итогам квалификации на отдельных снарядах в финалы пробились по два азербайджанских спортсмена в каждом виде. В вольных упражнениях и на параллельных брусьях в Топ-8 вышли Иван Тихонов и Расул Ахмедзаде.

Тихонов также пробился и в финал на кольцах, равно как и Симонов.

У женщин на разновысоких брусьях и в опорном прыжке преуспели Назинин Теймурова и Дуйгу Меджидзаде. Обе выступят в финале.

В зачете среди юниоров Айдын Ализаде и Нихат Мурадлы преодолели квалификацию в вольных упражнениях и на параллельных брусьях. А на кольцах финал предстоит Ильхаму Салаеву и Гусейну Гехраманову.

У юниорок в финал на разновысоких брусьях и опорном прыжке вышли Дениз Алиева и Айтен Мамедова.

В зачете преюниорок Альбина Алиева и Лейла Мамедзаде пробились в финал как в опором прыжке, так и на разновысоких брусьях.

В соревновании принимают участие команды из пяти стран - Грузии, Украины, Казахстана и Узбекистана.

«AGF Trophy» входит в календарь Международной федерации гимнастики.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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