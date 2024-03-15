15 Марта 2024
RU

Махсудова вышла на второе место в общем зачете Кубка мира и приблизилась к лицензии

Гимнастика
Новости
15 Марта 2024 17:37
Махсудова вышла на второе место в общем зачете Кубка мира и приблизилась к лицензии

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова продолжает борьбу за олимпийскую лицензию.

Как сообщает İdman.biz, за выступление на Кубке мирав Алмере (Нидерланды), где она отпраздновала победу, Сельджан получила 30 очков и занимает второе место. Она на 4 балла отстает от Алис Гомес из Бразилии. Впереди у Сельджан еще один этап Кубка мира до завершения олимпийской квалификации. Он пройдет 22-24 марта в Котбусе (Германия).

Отметим, что в актив пойдут два лучших результата по итогам всей серии Кубков мира.

Также у Махсудовой есть еще один шанс оспорить лицензию - на апрельском чемпионате Европы в Португалии.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Нурлана Мамедзаде: "Мы возобновили "AGF Trophy", который проводился еще до пандемии"
13:08
Гимнастика

Нурлана Мамедзаде: "Мы возобновили "AGF Trophy", который проводился еще до пандемии"

"Нынешний "AGF Trophy" по своему регламенту отличается от тех турниров, которые мы проходили ранее"
"AGF Trophy" начинается в Баку
10:31
Гимнастика

"AGF Trophy" начинается в Баку

В соревновании, которое пройдет до 15 марта, выступят команды из шести стран
Сельджан Махсудова выиграла Кубок мира и продолжает борьбу за лицензию
14 Марта 20:50
Гимнастика

Сельджан Махсудова выиграла Кубок мира и продолжает борьбу за лицензию

В финале она получила наивысшие оценки, опередив конкурентов из Бразилии и Австрии, занявших второе и третье место
Участники "AGF Trophy" провели техническое совещание - ФОТО
14 Марта 16:58
Гимнастика

Участники "AGF Trophy" провели техническое совещание - ФОТО

Был обсужден регламент соревнований, порядок выступления участников и другие рабочие моменты
Участники "AGF Trophy" начали подиумные тренировки
14 Марта 11:21
Гимнастика

Участники "AGF Trophy" начали подиумные тренировки

В зачете среди юниоров в многоборье заявлены Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде
Сельджан Махсудова пробилась в финал Кубка мира
14 Марта 09:29
Гимнастика

Сельджан Махсудова пробилась в финал Кубка мира

В Алкмаре (Нидерланды) набирает ход Кубок мира по прыжкам на батуте

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО
13 Марта 18:01
Азербайджанский футбол

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

"Если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить"
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Избран новый президент Федерации регби Азербайджана - ФОТО
12 Марта 19:55
Регби

Избран новый президент Федерации регби Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Федерации регби Азербайджана