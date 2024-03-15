Махсудова вышла на второе место в общем зачете Кубка мира и приблизилась к лицензии

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова продолжает борьбу за олимпийскую лицензию.

Как сообщает İdman.biz, за выступление на Кубке мирав Алмере (Нидерланды), где она отпраздновала победу, Сельджан получила 30 очков и занимает второе место. Она на 4 балла отстает от Алис Гомес из Бразилии. Впереди у Сельджан еще один этап Кубка мира до завершения олимпийской квалификации. Он пройдет 22-24 марта в Котбусе (Германия).

Отметим, что в актив пойдут два лучших результата по итогам всей серии Кубков мира.

Также у Махсудовой есть еще один шанс оспорить лицензию - на апрельском чемпионате Европы в Португалии.

Ниджат Закиев

İdman.biz