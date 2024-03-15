Нурлана Мамедзаде: "Мы возобновили "AGF Trophy", который проводился еще до пандемии"

«Нынешний «AGF Trophy» по своему регламенту отличается от тех турниров, которые мы проходили ранее».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Она отметила, что соревнование по спортивной гимнастике «AGF Trophy», которое началось сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку, проводилось и ранее.

«Мы организовывали его еще до пандемии. И теперь вновь решили восстановить турнир, который входит в календарь Международной федерации. Просто если раньше он проводился среди юниоров, то теперь в нем представлены все возрастные группы - сеньоры, юноши, молодежь. Для наших спортсменов это станет хорошей возможностью показать свое мастерство, набраться опыта», - подчеркнула Н.Мамедзаде.

Она добавила, что в общей сложности на «AGF Trophy» выступают 88 гимнастов из пяти стран - Грузии, Казахстана, Узбекистана, Украины. Азербайджан представлен 22-мя спортсменами.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz