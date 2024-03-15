"AGF Trophy" начинается в Баку

Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку начинается международный турнир по спортивной гимнастике «AGF Trophy».

Как сообщает idman.biz, в соревновании, которое пройдет до 15 марта, выступят команды из шести стран - Грузии, Канады, Украины, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Хозяева турнира будут представлены Никитой Симоновым (кольца), Иваном Тихоновым, Расулом Ахмедзаде (оба - многоборье), Мансумом Сафаровым (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина) и Мурадом Агарзаевым (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья).

В зачете среди юниоров в многоборье заявлены Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде.

Отметим, что «AGF Trophy» входит в календарь Международной федерации гимнастики.

Ниджат Закиев

İdman.biz