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Участники "AGF Trophy" начали подиумные тренировки

Гимнастика
Новости
14 Марта 2024 11:21
Участники "AGF Trophy" начали подиумные тренировки

Сегодня на Национальной арене гимнастики участники международного турнира по спортивной гимнастике «AGF Trophy» начинают подиумные тренировки.

Как сообщает idman.biz, они проведут тренировки на отдельных снарядах. На соревновании, которое пройдет 13-15 марта, выступят команды Грузии, Канады, Украины, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Хозяева турнира будут представлены Никитой Симоновым (кольца), Иваном Тихоновым, Расулом Ахмедзаде (оба - многоборье), Мансумом Сафаровым (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина) и Мурадом Агарзаевым (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья).

В зачете среди юниоров в многоборье заявлены Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде.

Отметим, что соревнование входит в календарь Международной федерации гимнастики.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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