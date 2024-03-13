Тренер сборной: "Развитие тамблинга в Азербайджане получило большой толчок"

«В последние годы развитие тамблинга в Азербайджане получило большой толчок, свидетельством чему являются как результаты на международной арене, так и повышение массовости этого вида в стране».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Рахиб Алиев во время 20-го чемпионата страны и первенства Баку по этому виду спорта, проходящего на Национальной арене гимнастики.

Он отметил, что в соревновании в общей сложности выступают около тридцати спортсменов. «Они представляют общество «Нефтчи», Бакинская школа гимнастики, Низаминская детско-юношеская школа олимпийского резерва. Чемпионат проходит в интересной борьбе и участники демонстрируют ту программу, которую покажут и на международной арене», - подчеркнул Р.Алиев.

Он добавил, что чемпионат проходит практически во всех возрастных категориях. «Сейчас очень важно просмотреть в деле всех спортсменов. Первая сборная готовится к чемпионату Европы в Португалии, где также выступят и юниоры. Команда поедет на ЕВРО в статусе чемпионов мира в команде, а Михаил Малкин примет участие в качестве двукратного чемпиона мира», - подчеркнул наставник.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz