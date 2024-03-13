Команда Азербайджана проведет матчевую встречу с Италией в Милане

Команда Азербайджана по художественной гимнастике отправилась в Милан.

Как передает İdman.biz, спортсменки проведет там сборы, а также матчевую встречу со сборной Италии.

В Милан отправился групповой коллектив в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, а также гимнастки-индивидуалки – Алина Мамедова, Лейли Агазаде и Медина Дамирова.

Команда выступит под руководством тренеров сборной Сияны Василевой и Евгении Виляевой, а руководителем делегации является спортивный директор национальной федерации Наталья Буланова.

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