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Определился состав команды Азербайджана на турнир "AGF Trophy"

Гимнастика
Новости
12 Марта 2024 13:46
Определился состав команды Азербайджана на турнир "AGF Trophy"

Определился состав команды Азербайджана по спортивной гимнастике для участия на международном турнире «AGF Trophy», который состоится 15-17 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях среди взрослых выступят практически все те спортсмены, кто выступал на домашнем Кубке мира.

На Национальной арене гимнастики свое мастерство покажут Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде (оба - многоборье), Мансум Сафаров (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина) и Мурад Агарзаев (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья).

В зачете среди юниоров в многоборье заявлены Нихат Мурадлы и Айдын Ализаде.

В «AGF Trophy» примут участие команды Грузии, Канады, Украины, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Отметим, что соревнование входит в календарь Международной федерации гимнастики.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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