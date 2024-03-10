Литовский гимнаст выиграл последнее золото Кубка мира в Баку

В Баку завершился Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в последнем финале были разыграны медали на перекладине у мужчин. Победителем стал Роберт Творогал из Литвы. Серебряную медаль выиграл бразилец Артур Мариано, а бронзы удостоился Анхель Барахас из Колумбии.

Отметим, что Кубок мира в Баку являлся этапом олимпийской квалификации. Спортсмены зарабатывают очки за выступления на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии Кубка мира завоюют вакансии на Летние Игры.

Ниджат Закиев

İdman.biz