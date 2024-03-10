Уникальный случай на Кубке мира в Баку: сразу два победителя в упражнении на коне

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку продолжают определяться медалисты на отдельных снарядах.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях на коне у мужчин золотые медали выиграли сразу два спортсмена - Чих-Каи Ли из Тайваня и американец Стефен Недорошик. Это стало возможным благодаря тому, что все показатели у них оказались одинаковыми - как общая оценка, так и показатели исполнения и трудности. В этом связи и Ли, и Недорошик были объявлены победителями.

Бронза досталась еще одному гимнасту из Тайваня Ю-Джан Чиао.

В вольных упражнениях у женщин первое место заняла австрийка Шарлин Моэрц, серебро у Юшань Оу из Китая, а первую тройку замкнула Каулия Немур.

Отметим, что Кубок мира в Баку является этапом олимпийской квалификации. Спортсмены зарабатывают очки за выступления на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии Кубка мира завоюют вакансии на Летние Игры.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz