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Гимнасты из Китая и Алжира выиграли Кубок мира в Баку

Гимнастика
Новости
9 Марта 2024 14:39
Гимнасты из Китая и Алжира выиграли Кубок мира в Баку

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку завершился первый день финалов.

Как сообщает İdman.biz, последние медали дня были разыграны на разновысоких брусьях у женщин и на кольцах у мужчин.

В первом виде золотую медаль завоевала Кайлия Немур. Алжирка стала первой и в квалификации, завершив Кубок мира золотой наградой. Серебро у Элизы Иорио (Италия), а тройку замкнула американка Кэтелин Юнг.

На кольцах победу отпраздновал китаец Хао Ю, на второс месте оказался его товарища по команде Жингюань Жоу, а бронза в активе Самира Аит Саида (Франция).

Отметим, что Кубок мира является этапом олимпийской квалификации и на нем спортсмены зарабатывают рейтинговые очки. Лучшие два спортсмена на каждом снаряде по итогам всей серии получат лицензии в Париж.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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