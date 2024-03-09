Азербайджанские гимнасты открыли счет медалям в Кракове

Азербайджанские гимнасты открыли счет наградам на международном турнире по прыжкам на батуте и тамблингу "Vavel", проходящем в Кракове.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании батутистов победу одержал Фархад Велиев. Он являлся единственным нашим спортсменов, заявленным в этой дисциплине.

Затем в борьбу вступят мастера тамблинга. На акробатическую дорожку выйдут двукратный чемпион мира Михаил Малкин, победители ЧМ в команде Тофиг Алиев и Адыль Гаджизаде, а также Билал Гурбанов, Гусейн Абдуллаев, Алексей Караташев, Хатаи Гумбатов, Хади Алекпер и Санан Рзазаде.

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