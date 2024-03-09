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Первые финалы на Кубке мира в Баку

Гимнастика
Новости
9 Марта 2024 09:45
Первые финалы на Кубке мира в Баку

Сегодня на Кубке мира в Баку пройдет первый день финалов.

Как сообщает İdman.biz, будут разыграны пять комплектов наград. Определятся победители и призеры в в вольных упражнениях, на кольцах и параллельных брусьях у мужчин и опорном прыжке и разновысоких брусьях у женщин.

На соревновании на Национальной арене гимнастики выступают команды из 68-ми стран. Серия Кубков мира является этапом олимпийской квалификации и спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы в соответствии с выступлениями на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии получат лицензии на Олимпиаду.

Азербайджан был представлен на Кубке мира Никитой Симоновым, Иваном Тихоновым, Мансумом Сафаровым, Расулом Ахмедзаде, Мурадом Агарзаевым и Назанин Теймуровой. Никто из них не смог пробиться в финал.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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