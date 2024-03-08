Зохра Агамирова: "8 марта для меня, как правило, тренировочный день" - İdman.biz TV - ВИДЕО - ФОТО

«Обычно 8 марта является для меня днем, когда я тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям».

İdman.biz сообщает, что об этом в эфире «İdman Bizdə” заявила лидер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова.

Она отметила, что обычно в начале этого дня поздравляет своих подруг по команде и тренеров с Международным Женским Днем.

«В семье обычно папа покупает подарки, поздравляет нас. Но лично я больше люблю сама дарить подарки», - призналась обладательница олимпийской лицензии.

Агамирова добавила, что даже в такие дни все сосредоточено на подготовке к сезону. «Тренировки проходят по расписанию и 8 марта мы тоже приходим в зал».

Представляем видеоверсию интервью:

Заки Фейзуллаев

İdman.biz