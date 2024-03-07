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На Кубке мира в Баку продолжают определятся финалисты

Гимнастика
Новости
7 Марта 2024 17:29
На Кубке мира в Баку продолжают определятся финалисты

На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку продолжают определятся финалисты на отдельных снарядах.

Как передает İdman.biz, стали известные финалисты в опорном прыжке у женщин.

Первое место в квалификации заняла Валентина Георгиева (Болгария), получившая оценку 13.600. Также в Топ-8 пробились Ан Чанг-Ок (Северная Корея, 13.566), Наталья Эскалера (Мексика, 13.233), Татьяна Киселефф (Словения, 13.199), Дипа Кармарак (Индия, 13.149), Карла Навас (Панама, 13.166), Макарена Пинто Адасме (Чили, 12.783) и Клемен Ламаитре (Нидерланды, 12.716),

Азербайжанская гимнастика Назанин Теймурова стала в квалификации 13-й (12.549).

İdman.biz

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