Звездное соперничество на Кубке мира в Баку

Ближайшие четыре дня пройдут под знаком Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Несколько недель назад Национальная арена гимнастики принимала аналогичный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу и теперь вновь раскрыла свои двери перед лучшими гимнастами планеты.

Как сообщает İdman.biz, нынешняя серия Кубка мира имеет важнейшее значение, так как для многих участников это реальный шанс отобраться на Олимпиаду. Для этого надо войти в первую двойку на снаряде по итогам всей серии. Не секрет, что не каждый спортсмен может пройти многоборье, есть ряд звездных имен, коронным для которых является лишь одно упражнение. И именно эти мастера собрались в Баку, где будут конкурировать за пьедестал и набирать рейтинговые очки. К слову, победа на этапе оценивается в 30 баллов и среди азербайджанских спортсменов Никита Симонов уже открыл счет победам в сезоне, выиграв на кольцах предыдущий этап в немецком Котбусе. В данный момент он идет третьим в рейтинге и успех в Баку может вывести его на первое место.

Перед турниром Международная федерация дала интересную оценку этапу в Баку: «Качество соперничества в Баку, вероятно, приведет к тому, что даже олимпийская квалификация окажется второстепенной. Состав из более чем 250 гимнастов из 67-ми стран включает десять чемпионов мира среди мужчин, среди которых действующий обладатель титула на коне Рис Маккленаган (Ирландия) и золотой медалист на кольцах 2022 года Адем Асил (Турция)».

Соревнование действительно будет представлять из себя своеобразный парад звездных участников. Среди них есть те, кто знает путь к победе, однако можно не сомневаться, что будут и сюрпризы, учитывая список претендентов на высокие места.

Принимая во внимание, что Кубок мира включает в себя борьбу исключительно по видам, а не в многоборье, спортсмены будут выступать только на отдельных снарядах.

В этом смысле наша команда выработала определенную стратегию выступления на домашнем турнире, где выступят шесть наших атлетов. Никита Симонов заявлен на своем коронном виде - кольцах, Иван Тихонов выступит в опорном прыжке, на коне, параллельных брусьях и перекладине, Расул Ахмедзаде покажет свое мастерство на параллельных брусьях и на коне, Мансум Сафаров выступит на перекладине и вольных упражнениях, Мурад Агарзаев - в вольном упражнении, а Назанин Теймурова заявлена в опорном прыжке, на бревне и вольных упражнениях.

В прошлом году Симонов выиграл в Баку и есть все предпосылки к тому, что он на домашнем этапе также окажется на первых ролях. Свой максимум в Баку постараются показать и другие наши спортсмены, для каждого это шанс отличится и набрать рейтинговые очки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz