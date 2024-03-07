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Кубок мира начинается в Баку

Гимнастика
Новости
7 Марта 2024 09:06
Кубок мира начинается в Баку

Сегодня в Баку начинается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, на соревновании на Национальной арене гимнастики выступят команды из 68-ми стран. Серия Кубков мира является этапом олимпийской квалификации и спортсмены зарабатывают рейтинговые баллы в соответствии с выступлениями на отдельных снарядах. Лучшие два атлета в каждом виде по итогам всей серии получат лицензии на Олимпиаду.

В первый день Кубка мира состоится квалификация в пяти видах. В мужском зачете участники выступят в вольных упражнениях, параллельных брусьях и кольцах, а в женском - в опорном прыжке и разновысоких брусьях.

Азербайджан представлен на Кубке мира шестью спортсменами. Никита Симонов заявлен на своем коронном виде - кольцах, Иван Тихонов выступит в опорном прыжке, на коне, параллельных брусьях и перекладине, Расул Ахмедзаде покажет свое мастерство на параллельных брусьях и на коне, Мансум Сафаров выступит на перекладине и вольных упражнениях, Мурад Агарзаев - в вольном упражнении, а Назанин Теймурова заявлена в опорном прыжке, на бревне и вольных упражнениях.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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