Подиумные тренировки перед Кубком мира - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с подиумных тренировок участников Кубка мира по спортивной гимнастике.

Турнир, являющийся этапом олимпийской квалификации, состоится 7-10 марта. В нем примут участие команды из 68-ми стран.

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