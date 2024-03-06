Подиумные тренировки перед Кубком мира - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с подиумных тренировок участников Кубка мира по спортивной гимнастике.
Турнир, являющийся этапом олимпийской квалификации, состоится 7-10 марта. В нем примут участие команды из 68-ми стран.
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