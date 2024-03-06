Участники Кубка мира в Баку провели техническое совещание - ФОТО

На Национальной арене гимнастики прошло совещание команд-участниц Кубка мира спортивной гимнастике, который начнется завтра в Баку.

Как передает İdman.biz, с приветственным словом к собравшимся обратилась Технический директор национальной федерации Наталья Буланова.

Был обсужден регламент соревнований, порядок выступления участников и другие рабочие моменты.

В мероприятии также принял участие Технический делегат Кубка мира Эндрю Томбс.

Отметим, что на соревновании, являющемся этапом олимпийской квалификации, выступят гимнасты из 67-х стран.

Ниджат Закиев

İdman.biz