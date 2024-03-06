Участники Кубка мира в Баку провели техническое совещание - ФОТО

На Национальной арене гимнастики прошло совещание команд-участниц Кубка мира спортивной гимнастике, который начнется завтра в Баку.
Как передает İdman.biz, с приветственным словом к собравшимся обратилась Технический директор национальной федерации Наталья Буланова.
Был обсужден регламент соревнований, порядок выступления участников и другие рабочие моменты.
В мероприятии также принял участие Технический делегат Кубка мира Эндрю Томбс.
Отметим, что на соревновании, являющемся этапом олимпийской квалификации, выступят гимнасты из 67-х стран.
Ниджат Закиев
İdman.biz