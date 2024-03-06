Открытая тренировка сборной Азербайджана перед Кубком мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике провела открытую тренировки в преддверии Кубка мира, стартующего завтра в Баку.

Как сообщает İdman.biz, Никита Симонов заявлен на своем коронном виде – кольцах, Иван Тихонов выступит в опорном прыжке, на коне, параллельных брусьях и перекладине, Расул Ахмедзаде покажет свое мастерство на параллельных брусьях и на коне, Мансум Сафаров выступит на перекладине и вольных упражнениях, а Назанин Теймурова заявлена в опорном прыжке, на бревне и вольных упражнениях.

Всего на Кубке мира, являющейся этапом олимпийской квалификации, выступят атлеты из рекордного количества стран – 67-ми.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz