Азербайджанская гимнастка выступит на Гран-При в Марбелье

8-10 марта в Марбелье состоится Гран-При по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, на турнире в Испании выступит азербайджанская грация Алина Мамедова.

Для нее это будет первый международный старт сезона.

В индивидуальном зачете примут участие 30 спортсменок, среди которых Стилиана Николова, Ева Брезалиева (обе Болгария), Полина Березина (Узбекистан), Виктория Оноприенко (Украина), Тахмина Икромова (Узбекистан), Дарья Варфоломеев (Германия), Эльжана Таниева (Казахстан), Александра Кирои-Богатырева (Австралия) и многие другие известные гимнастки.

Отметим, что Гран-При входит в календарь Международной Федерации гимнастики (FIG) и про традиции собирает многих ведущих спортсменок.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz