3 Марта 2024
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Представлено расписание Кубка мира в Баку

Гимнастика
Новости
3 Марта 2024 14:36
Представлено расписание Кубка мира в Баку

Федерация гимнастики Азербайджана представила расписание Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 7-10 марта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в первые два дня продут квалификационные соревнования на отдельных снарядах за право попасть в финалы. 9-10 марта состоятся непосредственно финалы - будут разыграны 10 комплектов наград (шесть у мужчин и четыре у женщин).

Отметим, что этапы Кубка мира являются частью олимпийской квалификации.

В составе команды Азербайджана выступят Никита Симонов, Иван Тихонов, Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев и Назанин Теймурова.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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