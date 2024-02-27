Легенда батутной гимнастики: "Подход и дальновидность - главные характеристики хорошего спортсмена"

Китаец Донг Донг является одной из самых ярких звезд батутной гимнастики. Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира на этот раз приехал в Баку в ранге тренера сборной своей страны.

Как сообщает İdman.biz, в интервью федерации гимнастики Азербайджана он рассказал об этапах своей карьеры и формуле успеха в спорте.

- Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться успеха?

- Прежде всего, я думаю, что нам следует сосредоточиться на тренировочном процессе. Получить соответствующий результат можно, досконально освоив сам процесс и при правильном подходе. Во-вторых, нужно набраться терпения. Хотя мы все хотим выиграть золотую медаль, нам нужно быть более дальновидными. Только так мы сможем контролировать весь процесс, выиграть или проиграть. Поэтому я считаю, что правильный подход и дальновидность - главные характеристики хорошего спортсмена.

- Что вы порекомендуете юным спортсменам?

- Я считаю, что спорт - это красиво, интересно и красочно. Поэтому маленьким спортсменам следует просто получать от этого удовольствие. Потому что важнее то, как мы движемся к результату.

- Какой самый успешный результат в вашей карьере?

- Своё самое главное достижение - это медали на четырёх Олимпиадах и чемпионатах мира, в которых участвовал. Но все же самое главное мое достижение – это опыт, который я получил как спортсмен. На своих первых Играх в Пекине в 2008 году я хотел завоевать золотую медаль, но в итоге выиграл бронзу. Я понял, что мне нужно сосредоточиться на правильном тренировочном процессе и результат придет сам.

В итоге, я выиграл золотую медаль на Олимпийских Играх в Лондоне. Поэтому я считаю, что сам процесс подготовки важнее завоевания новой медали.

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