27 Февраля 2024
RU

Легенда батутной гимнастики: "Подход и дальновидность - главные характеристики хорошего спортсмена"

Гимнастика
Интервью
27 Февраля 2024 13:49
Легенда батутной гимнастики: "Подход и дальновидность - главные характеристики хорошего спортсмена"

Китаец Донг Донг является одной из самых ярких звезд батутной гимнастики. Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира на этот раз приехал в Баку в ранге тренера сборной своей страны.

Как сообщает İdman.biz, в интервью федерации гимнастики Азербайджана он рассказал об этапах своей карьеры и формуле успеха в спорте.

- Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы добиться успеха?

- Прежде всего, я думаю, что нам следует сосредоточиться на тренировочном процессе. Получить соответствующий результат можно, досконально освоив сам процесс и при правильном подходе. Во-вторых, нужно набраться терпения. Хотя мы все хотим выиграть золотую медаль, нам нужно быть более дальновидными. Только так мы сможем контролировать весь процесс, выиграть или проиграть. Поэтому я считаю, что правильный подход и дальновидность - главные характеристики хорошего спортсмена.

- Что вы порекомендуете юным спортсменам?

- Я считаю, что спорт - это красиво, интересно и красочно. Поэтому маленьким спортсменам следует просто получать от этого удовольствие. Потому что важнее то, как мы движемся к результату.

- Какой самый успешный результат в вашей карьере?

- Своё самое главное достижение - это медали на четырёх Олимпиадах и чемпионатах мира, в которых участвовал. Но все же самое главное мое достижение – это опыт, который я получил как спортсмен. На своих первых Играх в Пекине в 2008 году я хотел завоевать золотую медаль, но в итоге выиграл бронзу. Я понял, что мне нужно сосредоточиться на правильном тренировочном процессе и результат придет сам.
В итоге, я выиграл золотую медаль на Олимпийских Играх в Лондоне. Поэтому я считаю, что сам процесс подготовки важнее завоевания новой медали.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Симонов - в первой тройке рейтинга Кубка мира
11:24
Гимнастика

Симонов - в первой тройке рейтинга Кубка мира

Международная Федерация гимнастики после этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе начислила рейтинговые очки его участникам
Триумф Никиты Симонова на Кубке мира - ФОТОРЕПОРТАЖ
10:25
Гимнастика

Триумф Никиты Симонова на Кубке мира - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе
Европейская гимнастика отметила победу Симонова на Кубке мира
09:32
Гимнастика

Европейская гимнастика отметила победу Симонова на Кубке мира

Победив в Котбусе, Никита существенно повысил свои шансы выиграть лицензию на Олимпиаду
Один пьедестал на двоих. Обзор Кубка мира в Баку
26 Февраля 17:49
Гимнастика

Один пьедестал на двоих. Обзор Кубка мира в Баку

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, завершившийся в Баку, задал тон всему сезону для азербайджанской гимнастики
Яркие моменты бакинского Кубка мира - ФОТО
26 Февраля 16:27
Гимнастика

Яркие моменты бакинского Кубка мира - ФОТО

В нем приняли участие команды из 32-х стран
Махсудова получила 7 рейтинговых очков за полуфинал Кубка мира
26 Февраля 15:37
Гимнастика

Махсудова получила 7 рейтинговых очков за полуфинал Кубка мира

Азербайджанская батутистка Сельджан Махсудова продолжает борьбу за олимпийскую лицензию

Самое читаемое

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука
26 Февраля 10:55
Азербайджанский футбол

Большой прорыв от Гурбана Гурбанова: обошел Хаби Алонсо и Окана Бурука

Объявлен февральский рейтинг лучших главных тренеров мира
Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО
25 Февраля 09:14
Другие

Нокаут на 20-й секунде - ВИДЕО

В ночь на 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл турнир по смешанным единоборствам "PFL против Bellator"
Азербайджанские гимнастки выиграли серебро в Румынии
24 Февраля 18:35
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки выиграли серебро в Румынии

Команда Азербайджана по гимнастике открыла счет завоеванным наградам на "Кубке Ирины Делеану" в Плоешти (Румыния)
Симонов победил на Кубке мира и и приблизился к олимпийской лицензии
24 Февраля 21:12
Гимнастика

Симонов победил на Кубке мира и и приблизился к олимпийской лицензии

Никита Симонов одержал победу на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе