"В Баку выступят все действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира"

Завтра в Баку начинается Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, Международная Федерация гимнастики посвятила статью турниру, который станет этапом олимпийской квалификации.

«Всего через 12 недель после того, как чемпионат мира в Бирмингеме завершил международный сезон 2023 года, олимпийская квалификация по прыжкам на батуте снова активизируется на Кубке мира в Баку 22-25 февраля, и лучшие в мире вступают в борьбу.

Олимпийские чемпионы Токио-2020 Чжу Сюэин (Китай) и Иван Литвинович (Нейтральный статус), действующие чемпионы мира Бриони Пейдж (Великобритания) и Ян Лангью (Китай), а также чемпионы мира 2022 года Мори Хикару (Япония) и Дилан Шмидт (Новая Зеландия) возглавляют список. В Баку участвуют все чемпионы мира и олимпийские чемпионы, коронованные в течение олимпийского цикла 2020-2024 годов.

Не будет недостатка и в претендентах. В индивидуальных прыжках на батуте молодое поколение представлено такими спортсменами, как Габриэль Альбукерке (Португалия) и Мариам Рагимови (Грузия), в то время как более опытные чемпион Панамериканских Игр Анхель Эрнандес (Колумбия) и финалист Олимпийских игр Дафне Наварро Лоза (Мексика), будут стремиться произвести сильное впечатление.

Все члены мужской сборной Франции — чемпионы мира Жюлиан Шартье, Морган Демиро-о-Домиро, Пьер Гузу и Аллан Моранте — зарегистрированы для участия в соревнованиях в Баку. Невероятную силу команды Китая продемонстрируют медалисты мира Ван Цзысай, Фань Синьи и Ху Ичэн, каждый из которых продемонстрировал безграничные возможности на предыдущих соревнованиях.

Китай - единственная страна, отправившая в Баку специалистов по синхронным прыжкам на батуте в виде женской пары Цао Юньчжу и Чжан Синьсинь и мужской пары Фу Вэйцзянь и Чжоу Цзе. Чемпионы мира по синхронному спорту 2023 года Фабиан Фогель и Кайо Лаукстерманн (Германия), а также Николь Асингер и Сара Вебстер (США) также будут участвовать в борьбе за больше золота.

В небольшое, но мощное поле участников соревнования по тамблингу входят действующие чемпионы мира Михаил Малкин из Азербайджана и Кэнди Бриер-Ветийяр (Франция). 19-летний Тофиг Алиев (Азербайджан) продемонстрировал свой характер, помогая Азербайджану завоевать свой первый командный титул чемпиона мира в Бирмингеме, в то время как француженки Манон Морансайс и Майвенн Превот будут стремиться оказаться на вершине.

На чемпионате мира 2023 года в Бирмингеме только по пять стран квалифицировались на мужские и женские соревнования в Париже. Соревнования в эти выходные в Баку станут олимпийской квалификацией, при этом гимнасты смогут заработать олимпийские очки на основе своего рейтинга, начиная с прошлогоднего Кубка мира в Коимбре.

Два лучших результата по итогам пяти этапов Кубка мира пойдут в зачет и будут засчитаны в общем олимпийском рейтинга. Вместе с тем, только три спортсмена с самым высоким рейтингом в окончательном олимпийском квалификационном рейтинге имеют право претендовать на второе место для своей страны в Париже в 2024 году, при условии, что соответствующий НОК уже заработал квоту на чемпионате мира-2023.

В общей сложности 16 мужчин и женщин выступят на Летних Играх в программе по прыжкам на батуте, а Кубок мира предлагает наибольшее количество квалификационных мест для Парижа».

Ниджат Закиев

İdman.biz