Михаил Малкин выиграл звание "Гимнаст года"

Двукратный чемпион мира по тамблингу Михаил Малкин выиграл титул «Гимнаст года».

Как сообщает İdman.biz, в голосовании, которое было инициировано Европейской гимнастикой и проводилось в пяти номинациях, азербайджанский спортсмен набрал наибольшее количество голосов - 52%. Он на 7% опередил ставшего вторым в голосовании португальского мастера по прыжкам на батуте Габриэля Альбукерке.

В опросе на звание лучшего тренера первое место занял наставник сборной Азербайджана по табмлингу Адыль Гусейнзаде.

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