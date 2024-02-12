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Звезда португальской гимнастики выступит в Баку

Гимнастика
Новости
12 Февраля 2024 14:14
Звезда португальской гимнастики выступит в Баку

Команда Португалии по прыжкам на батуте определилась с составом на Кубок мира, который пройдет 23-25 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в заявку вошли 13 спортсменов, включая многолетнего лидера сборной Диого Абреу. Свою первую медаль на чемпионате Европы он завоевал в 2016 году, а в последний раз на чемпионате мира он отличился в 2022-м в Софии, когда помог Португалии выиграть командный турнир. Всего Абреу выиграл шесть наград на ЕВРО и пят на ЧМ.

Также можно выделить финалиста последнего мундиаля Габриэля Альбукерке.

Отметим, что Кубок мира в Баку является этапом олимпийской квалификации.

Ниджат Абасов

İdman.biz

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