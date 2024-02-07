Определилась программа бакинского Кубка мира

Определилось расписание Кубка мира по прыжкам на батуте, который пройдет 23-25 февраля в Баку.
Как сообщает İdman.biz, 23 февраля пройдут первые квалификационные соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин. Участники будут разбиты на семь подгрупп.
24 февраля состоятся полуфиналы в индивидуальном первенстве, а также квалификация в синхронных прыжках.
25 февраля определятся чемпионы и призеры во всех видах: индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, а также в тамблинге.
Всего будут разыграны шесть комплектов наград.
Ниджат Закиев
İdman.biz