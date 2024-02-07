7 Февраля 2024
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Определилась программа бакинского Кубка мира

Гимнастика
Новости
7 Февраля 2024 16:31
Определилась программа бакинского Кубка мира

Определилось расписание Кубка мира по прыжкам на батуте, который пройдет 23-25 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, 23 февраля пройдут первые квалификационные соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин. Участники будут разбиты на семь подгрупп.

24 февраля состоятся полуфиналы в индивидуальном первенстве, а также квалификация в синхронных прыжках.

25 февраля определятся чемпионы и призеры во всех видах: индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, а также в тамблинге.

Всего будут разыграны шесть комплектов наград.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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