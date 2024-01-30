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Звезды мировой гимнастики из Китая выступят в Баку

Гимнастика
Новости
30 Января 2024 12:15
Звезды мировой гимнастики из Китая выступят в Баку

Команда Китая по прыжкам на батуте будет одной из самых многочисленных на Кубке мира, который пройдет 23-25 февраля в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в ее состав вошли 12 спортсменов, многие из которых являются звездами первой величины. В частности, на Национальной арене гимнастике выступят двукратный чемпион мира Ян Лангью, побеждавший и на ЧМ-2021 в Баку. Также в обойме серебряный медалист прошлогоднего мундиаля Ванг Жисаи, двукратная медалистка мирового первенства Фань Ксинью, чемпионка мира Жу Ксеюнг и другие яркие имена.

Отметим, что на Кубке мира, являющегося этапом олимпийской квалификации, выступят гимнасты из 32-х стран. При этом, китайцы уже обеспечили себе вакансии на Летние Игры по итогам прошлогоднего ЧМ в Бирмингеме.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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