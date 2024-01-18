Олимпийская надежда Австралии: "Тренировки в Баку - это уникальный опыт. Здесь есть все самое необходимое"

Ведущая австралийская гимнастка Александра Кирои-Богатырева на протяжении двух последних лет тренируется в Баку. Как сообщает İdman.biz, победительница Игр Содружества благодаря подготовке на Национальной арене гимнастики вышла на новый уровень и борется за олимпийскую лицензию. О своей жизни в Баку и перспективными планами, связанными не только с гимнастикой, она рассказала в интервью сайту австралийского Викторианского Института спорта (vis.org.au).

«На Играх Содружества-2018 в Голд Кост она завоевала бронзу в многоборье и с мячом, что придало тогда еще 16-летней Александре дополнительной мотивации. А поскольку карьера художественной гимнастки относительно недолговечна, проявить себя как можно быстрее становится неотложной задачей», - подчеркивается в статье.

Кирои-Богатырева отметила по этому поводу: «В нашем спорте обычно завершают карьеру в возрасте от 21 до 24 лет. В этом году мне исполнится 22 года, и я хочу извлечь из этого максимум пользы».

Это стремление побудило Александру перенести тренировки на Национальную арену гимнастики в Баку в 2021 году. «Тренировочная база в Баку располагается в комплексе, где проводятся чемпионаты мира по всем гимнастическим дисциплинам. Это уникальный опыт, ведь эта соревновательная площадка предоставляется и для нашей подготовки. Я не знаю других подобных комплексов в мире, где это делается», -рассказывает Кирои-Богатырева.

Круглосуточно доступны бассейн и сауны, а также медицинские кабинеты для лечения. «Центр чем-то похож на школу-интернат. Мы там живем, питаемся и тренируемся. Все необходимое для занятий гимнастикой есть в Баку», - продолжает повествование Александра.

Она также рассказала о том, как проходит ее день. «Мы тренируемся ежедневно по 8-10 часов. День разбит на кардио, силовые упражнения, ритмичную разминку и генеральный план. Он может заключаться в том, чтобы выполнить три чистых упражнения без ошибок или сосредоточиться на повторении движений», - отмечает австралийская грация.

В последние годы Кирой-Богатырева в последние годы проводит 10-11 месяцев в году в Баку, а затем возвращается домой в Австралию, где посещает Викторианский Институт спорта для укрепления и лечения.

Как правило, по ходу сезона гимнастка из Баку выезжает на все запланированные старты и затем возвращается на Национальную арену гимнастики, чтобы продолжить тренировки. К тому же профессиональная карьера требует и финансовых затрат.

«Мои родители, бабушка и дедушка откладывали деньги, чтобы финансировать все, что я делаю в художественной гимнастике, за что я очень благодарна. Вдобавок к этому, я живу одна в стране, далеко от дома. Я люблю Баку, но скучаю по дому», - признается Александра.

Помимо этого, гимнастка с отличием учится на бакалавра права. Она получает степень дистанционно в Университете Монаша в Мельбурне, готовясь к жизни после спорта.

«Совместить художественную гимнастику и учебу сложно. Однако у меня есть цели в спорте и юриспруденции, и это то, что помогает мне идти вперед каждый день», - говорит Александра.

Сейчас австралийка готовится к чемпионату Океании, который дает путевку на Олимпиаду. И если у нее все получится, то она добьется самого важного результата в карьере.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz