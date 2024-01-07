Михаил Малкин: "Стремление к победе на Всемирных Играх - прекрасная мотивация"

«Первым турниром в наступившем году для меня станет бакинский Кубок мира».

Об этом İdman.biz заявил чемпион мира по тамблингу Михаил Малкин.

Азербайджанский гимнаст отметил, что уже начал подготовку к соревнованию, которое состоится 23-25 февраля на Национальной арене гимнастики. Малкин отметил, что главным стартом сезона будет чемпионат Европы в начале апреля в португальском Гимараэше.

Он также коснулся и более долгосрочный планов. «После завоевания двух медалей на чемпионате мира моей главной целью теперь является победа на Всемирных Играх. За свою карьеру я выиграл практически все возможные титулы в тамблинге, не хватает лишь золота Игр. Это станет прекрасным мотивирующим фактором», - подчеркнул Малкин.

Отметим, что победив на ЧМ, он завоевал путевку на Всемирные Игры, которые состоятся в 2025 году в китайском Ченгду.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz