7 Января 2024
RU

Михаил Малкин: "Стремление к победе на Всемирных Играх - прекрасная мотивация"

Гимнастика
Новости
7 Января 2024 11:07
Михаил Малкин: "Стремление к победе на Всемирных Играх - прекрасная мотивация"

«Первым турниром в наступившем году для меня станет бакинский Кубок мира».

Об этом İdman.biz заявил чемпион мира по тамблингу Михаил Малкин.

Азербайджанский гимнаст отметил, что уже начал подготовку к соревнованию, которое состоится 23-25 февраля на Национальной арене гимнастики. Малкин отметил, что главным стартом сезона будет чемпионат Европы в начале апреля в португальском Гимараэше.

Он также коснулся и более долгосрочный планов. «После завоевания двух медалей на чемпионате мира моей главной целью теперь является победа на Всемирных Играх. За свою карьеру я выиграл практически все возможные титулы в тамблинге, не хватает лишь золота Игр. Это станет прекрасным мотивирующим фактором», - подчеркнул Малкин.

Отметим, что победив на ЧМ, он завоевал путевку на Всемирные Игры, которые состоятся в 2025 году в китайском Ченгду.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"
2 Января 15:35
Гимнастика

"2023-й в акробатике стал годом Сеидли и Рагимова - элегантной пары из Азербайджана"

"В октябре они осуществили свою мечту о титуле чемпиона Европы, покорив сердца зрителей"
Двукратный призер чемпионата Океании выступит в Баку
2 Января 09:29
Гимнастика

Двукратный призер чемпионата Океании выступит в Баку

Федерация Новой Зеландии назвало имя гимнастки, которая примет участие на Кубках мира среди "художниц" в наступившем году, один из которых состоится в Баку
Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии
1 Января 10:52
Гимнастика

Главный тренер сборной Азербайджана - о борьбе за лицензии

"Я думаю, что это получится"
"Год прошел не очень удачно, но шансы попасть на Олимпиаду есть"
31 Декабря 2023 09:57
Гимнастика

"Год прошел не очень удачно, но шансы попасть на Олимпиаду есть"

"Если говорить об отдельных видах, то более реалистичным для меня выглядит выполнение задачи в опорном прыжке"
Владимир Шуликин: "На всех соревнованиях на Азербайджан смотрят с уважением"
30 Декабря 2023 15:57
Гимнастика

Владимир Шуликин: "На всех соревнованиях на Азербайджан смотрят с уважением"

"На ближайшем чемпионате и первенстве Европы будущего года мы также выступим успешно"
Никита Симонов: "Все внимание сосредоточу на серии Кубков мира"
29 Декабря 2023 11:08
Гимнастика

Никита Симонов: "Все внимание сосредоточу на серии Кубков мира"

"Попадание в десятку лучших спортсменов года придает мне особую мотивацию, заряжает на дальнейшие успехи"

Самое читаемое

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 17:45
Борьба

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

"Все станет ясно на турнире в Хорватии через 12 дней"
Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 18:43
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза"

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО
4 Января 21:39
Другие

5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса - ВИДЕО - ФОТО

Борьба, сила или ударная техника - за счет чего Рахмонов может победить Эдвардса?
"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года
4 Января 23:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" объявил о своем первом трансфере - контракт на 3,5 года

«Карабах» осуществил первый трансфер игрока в зимнее трансферное окно