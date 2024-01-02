Двукратный призер чемпионата Океании выступит в Баку

Федерация Новой Зеландии назвало имя гимнастки, которая примет участие на Кубках мира среди "художниц" в наступившем году, один из которых состоится в Баку.

Как сообщает İdman.biz, соревнование на Национальной арене гимнастики пройдет 19-21 апреля и будет третьим этапом в серии.

Новая Зеландия будет представлена двукратной бронзовой призеркой чемпионата Океании Гаваной Хомпан. В Баку также приедет тренер команды Елена Пироженко и судья Треси Редхед.

Отметим, что Хомпан дебютировала на международной арене в 2022 году.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz