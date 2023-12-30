Владимир Шуликин: "На всех соревнованиях на Азербайджан смотрят с уважением"

«На всех соревнованиях, на которые мы приезжаем, на сборную Азербайджана смотрят с уважением. Это самое главное».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин, подводя итоги сезона.

Наставник отметил, на последнем международном старте в Ташкенте команда завоевала 11 наград, успешно завершив год. «Вы знаете, что в нашем виде идет непредсказуемая борьба, и где-то мы могли выиграть больше наград по ходу сезона, добиться лучших результатов. Но в каких-то моментах допустили ошибки, и будем работать над их исправлением. Думаю, на ближайшем чемпионате и первенстве Европы будущего года мы также выступим успешно», - подчеркнул Шуликин.

Также он добавил, что основной целью для ведущей гимнастки сборной Сельджан Махсудовой является борьба за лицензию. «У Сельджан уже есть зачетные очки, набранные в текущем сезоне и ей необходимо их добрать, чтобы пробиться в Париж через Кубки мира. Надеюсь и уверен, что Махсудова справится и представит Азербайджан на Олимпиаде. И реализовать цель можно уже в феврале на домашнем Кубке мира. Стоит задача попасть в финал, завоевать рейтинговые очки и тогда Сельджан обеспечит себе вакансию», - подчеркнул Шуликин.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz