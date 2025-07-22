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"Араз-Нахчыван" подписал бразильца

Футзал
Новости
22 Июля 2025 14:29
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"Араз-Нахчыван" подписал бразильца

«Араз-Нахчыван», который представит Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, усилил свой состав бразильским игроком.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил вице-президент нахчыванского представителя Махмуд Садыгов.

Клуб подписал годичный контракт с Лонго Дуарте Баптистой. 29-летний футзалист перешел из бельгийского «Андерлехта».

Отметим, что команда под руководством Евгения Куксевича представит Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА. В группе F команда встретится с «Люти» (Австрия), PYF (Шотландия) и «Спартой» (Северная Ирландия).

Матчи этой группы пройдут в Австрии с 26 по 31 августа.

İdman.biz

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